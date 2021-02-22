Son dakika gündem: "Saadet zinciri" ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 kişiye dava açıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: "Saadet zinciri" ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 kişiye dava açıldı

22.02.2021 16:37
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Son dakika gelişmesine göre İran ve Malezya'dan sonra Türkiye'de bulunan İran uyruklu kişileri "eğitim semineri" adıyla düzenledikleri etkinliklerde "saadet zinciri" yöntemi ve yüzde 640'a kadar kar payı verileceği vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 22'si İranlı, biri Türk 23 kişi hakkında, 4 yıl 3 ay ile 926 yıl...

İran ve Malezya'dan sonra Türkiye'de bulunan İran uyruklu kişileri "eğitim semineri" adıyla düzenledikleri etkinliklerde "saadet zinciri" yöntemi ve yüzde 640'a kadar kar payı verileceği vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 22'si İranlı, biri Türk 23 kişi hakkında, 4 yıl 3 ay ile 926 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, biri Türk, 22'si İranlı sanığın, "saadet zinciri" yöntemiyle çoğu yabancı uyruklu kişileri dolandırdıkları iddiasıyla şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede, 2'si Türk uyruklu 46 kişi "müşteki" olarak yer alırken, 3'ü tutuklu 3'ü de yakalamalı 23 sanıkla ilgili suçlamalar bulunuyor.

Dolandırıldıklarını iddia eden İranlı müştekilerin şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, tamamı yabancı uyruklu olan sanıklar hakkında daha önce Malezya ve İran'da da soruşturma geçirdikleri bilgisinin alınması üzerine yurt dışına çıkış yasağı alındığı ve 4 Şubat 2020'de kolluk işlemlerine başlandığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların Seyed Jafar Jafari ele başlığında hareket ettikleri, bu kişinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu ve orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiğinin tespit edildiği anlatıldı.

"Soruşturma geçirince Malezya'dan Türkiye'ye geldiler"

Jafari soyadlı 4 kişi olduğu ve Türk olan tek sanık Çetin Salman'ın, daha öncesinden örgüt lideri olduğu belirtilen Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı aktarılan iddianamede, diğer sanıklar Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi ve Mahnaz Shokravi'nin de Malezya'da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları, oradan tanışıp arkadaş oldukları ve Malezya'da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri dile getirildi.

Türkiye'ye gelen grubun önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde "Unifunds" şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladığı ve burada diğer iki sanığın da kendilerine katıldığı aktarılan iddianamede, "enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları" yönünde anlatımda bulunarak ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yaptıkları ve paralarını aldıkları aktarıldı.

İddianamede, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında bir kısım şikayetler yapılan sanıkların takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul'a yerleşip hiyerarşik bir şekilde hareket ettikleri vurgulandı.

"Bilişim sistemi kullanılarak hareket edildi ve suç örgütü kuruldu"

Sanıkların İstanbul'da Malezya'dan edindikleri tecrübelere benzer şekilde, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde tek ofisli iki eğitim hizmetleri şirketi kurdukları ve her iki şirket yetkilisinin de sanık Çetin Salman, ortaklarının 4 İranlı kişi olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların tüm yasadışı faaliyetlerini buradan yürüttükleri belirtildi.

İddianamede, sanık Nefes Yegane ile bir kısım sanık hakkında İran'da kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisine ulaşıldığı ve başsavcılığa yapılan şikayetlerin ardından bazı sanıkların yurt dışına kaçtığı aktarılarak, "Şikayetçilerin beyanları ile kendilerine ulaşılma şekli ve ulaşan kişiler, tanıkların beyanları ve sunmuş olduğu belgelerden, planlı bir şekilde hiyerarşik bir yapılanma içerisinde ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle organizasyon oluşturularak hareket edildiği ve eylemlerini gerçekleştirmek için suç örgütünü kurdukları değerlendirilmiştir." denildi.

Suç örgütünün faaliyetleri kapsamında yeni üyeler kazanmak ve yatırım adı altında paralarının alınarak daha sonra ödenmemesi yoluna gidildiği, bu kapsamda 5 sanığın, koordinatörlük, 9 sanığın da "eğitim ve pazarlamayla" görevlendirildikleri bilgisi verilen iddianamede, "Tanıkların sunmuş oldukları belgelere göre, bu kişilerin şikayetçilerden kurulu ekiplerinin olduğu, her birinin belli şikayetçileri yönlendirme ve ikna etme çabaları yönünde ekip oluşturdukları, eğitim seminerlerine katılmalarının sağlandığı ve bu kişilerden daha fazla yatırım adı altında para almaları görevleri verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Farklı paketlerle yüzde 650'ye kadar kazanç vaadi

Sanıkların örgüt üyeleri aracılığıyla ve internet sitelerinde tanıtım yaparak programın yapıldığı yere bağlı olarak 100-1000 dolar arasında değişen katılım paylarıyla şikayetçilerin katılımını sağladıkları, burada örgüt yöneticileri ve görevlendirilen eğitimcilerin "başarı felsefesi" adı altında eğitim verdikleri ve bu eğitimlerde katılımcılara zenginlik vaat edildiğine dikkati çekilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Üyelik sisteminin bronz, gümüş, altın platin ve VIP üyelik adları altında yatıracakları miktara bağlı olarak üyelik sistemini oluşturdukları, bu üyelik sisteminde seçilen üyeliğe bağlı olarak iki yıl içerisinde yüzde 140 - 650'ye kadar farklı kazanç elde edecekleri yönünde vaatte bulundukları, örgüt üyelerinin konsantrasyonları sağlamak için düzenli öz geçmiş aldıkları, ne kadar sürede ne yapacakları yönünde taahhütleri alındığı anlaşılmıştır."

920'şer yıla kadar hapis talebi

Şikayetçi, tanık ve sanık beyanlarına yer verilen iddianamede, örgüt lideri olduğu belirtilen Seyed Jafar Jafari, örgüt lideri yardımcıları oldukları belirtilen Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Seyed Ehsan Jafari ve tutuklu Çetin Salman ile örgüt yöneticisi oldukları belirtilen sanıklar Nefes Yegane, Mohammad Wael Favakhiri, Mohammad Mahdi Raoufi, Fahimeh Yeganohar ve Sajad Yar Ahmadi'nin, "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla ve 46 şikayetçiye karşı "örgüt kapsamında tacir sıfatıyla hareket ederek dolandırıcılık" suçundan da 276 yıldan 920 yıla olmak üzere toplam 278 yıldan 926'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, "suç örgütü üyeliği" ve "örgüt kapsamında tacir sıfatıyla hareket ederek dolandırıcılık" suçlarından 1 sanığa 73 yıldan 243 yıla, 2 sanığa 31 yıldan 183'er yıla, 2 sanığa 37 yıldan 123'er yıla, 1 sanığa 25 yıldan 83 yıla, 5 sanığa 19 yıldan 63'er yıla ve 1 sanığa 13 yıldan 43 yıla hapis cezası talep edilirken, bir sanığın da, "suç örgütüne yardım" ve "örgüt kapsamında tacir sıfatıyla hareket ederek dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 3 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına 8 Nisan 2021'de başlanacak.

Dolandırıcılık, Türkiye, Malezya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Saadet zinciri' ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 kişiye dava açıldı - Son Dakika


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