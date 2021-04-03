Son dakika gündem: Saddam davasının Hakimi El Halife, Covid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak Yüksek Yargı Konseyi, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in davasına bakan hakimlerden Muhammed El Ureybi El Halife'nin, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in davasına bakan hakimlerden Muhammed El Ureybi El Halife hayatını kaybetti. Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hakim El Halife'nin ölüm nedeninin, Covid-19'a bağlı komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

Öte yandan 52 yaşındaki El Halife, Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olmuş ve 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hakim olarak atanmıştı. Hakim El Halife, Saddam Hüseyin duruşması sırasında Saddam'a karşı çok yumuşak davrandığı gerekçesiyle görevden alınan Yargıç Abdullah El Amiri'nin yerine geçmişti. El Halife, eski Irak liderini dava sırasında birkaç kez mahkeme salonundan atmış ve birkaç gün hücre hapsinde tutulmasına karar vermişti. - BAĞDAT