Son dakika gündem: Safranbolu Belediyesinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi, askerlik hizmetini yerine getirecek erlere destek olmak için içerisinde kişisel bakım seti olan çanta hediye edecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatani görevlerini yerine getirmek üzere ilçeden ayrılarak birliklerine teslim olacak askerlere, içinde kişisel bakım seti, banyo seti, cüzdan başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları çok sayıda malzemenin bulunduğu bir çantanın hediye edileceği bildirildi.

Açıklamada, askeri ihtiyaç çantasını teslim almak için Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat edilebileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin vedalaşmak üzere Mehmetçiği makamında ağırlayacağı ve moral mektup ileteceği kaydedildi.

Kutsal görevlerini yerine getirecek gençlerin ve ailelerinin yanında olacaklarını aktaran ve moral vermeyi amaçladıklarını ifade eden Köse, mektubunda, "Sevgili oğlum, asker olmak yalnızca başlayıp son bulan bir görev değil. Birliğinde geçireceğin her gün kendinle, sevdiklerinle, ailenle ve ülkenle ilgili nice şeyi bambaşka bir gözle görecek, daha bir olgunlukla yuvana döneceksin. Vatan sana, sevdiklerin bize emanet." ifadelerini kullandı.