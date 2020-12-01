Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Koca, vatandaşların vekiller aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulundu.

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