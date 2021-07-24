Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı ve tedbir" çağrısı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

Son Dakika

Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi

Denize düşen kişi teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti

Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor