Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet...
10.02.2021 19:51
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: 'Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor Manchester United'lı Fernandes, galibiyet golünü atan takım arkadaşına küfretti Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı Türkiye'nin de dahil olduğu uzay yarışında rakipler ne durumda? İşte ülkelerin ayırdığı bütçeler Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi