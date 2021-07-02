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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

02.07.2021 17:19
Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapının ve fedakarca çalışan sağlıkçıların sayesinde salgınla mücadelenin birçok ülkeden daha etkili yürütüldüğünü belirterek, "Pandemiyi gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde hemşirelerimiz, doktorlarımız,...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapının ve fedakarca çalışan sağlıkçıların sayesinde salgınla mücadelenin birçok ülkeden daha etkili yürütüldüğünü belirterek, "Pandemiyi gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde hemşirelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle çaba harcamakta ve aşılamada dünya rekorları kırmaktadır." dedi.

Bakan Koca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, güçlü bir sağlık sisteminin insanlık için hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Bunun kıymetinin tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir kez daha ortaya çıktığını, dünyada bu salgınla baş edecek sağlık altyapısına ve iyi yetişmiş insan gücüne sahip nadir ülkelerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gittikçe gelişen altyapısıyla birlikte sağlık sistemimizin geldiği nokta yalnızca vatandaşlarımız tarafından değil, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası örgütler ve uzmanlar tarafından da takdir edilmektedir." diye konuştu.

Koca, Sakarya'da yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar lira olan toplam 52 sağlık tesisinin yapımını süratle tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binası 370 yatağıyla bölgeye hizmet vermeye başladı. Hastanemizde 27 kadın doğum polikliniği, 26 çocuk polikliniği, 5 ameliyathane bulunmaktadır. 4 farklı yerleşkede hizmet veren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının da devreye alınmasıyla toplam 1300 yatak kapasitesine kavuşmuştur. Sakarya'da 10 farklı sağlık yatırımının halen inşaatı devam etmektedir. Bölgenin kavşak noktasında bulunan bu güzel ilimizi, sağlık üssü haline getirecek olan ise hiç şüphesiz ihalesi tamamlanan ve inşaatına başlanacak olan Sakarya Şehir Hastanemizdir."

Koca, ortalama 2 yılda tamamlanması hedeflenen şehir hastanesinin nitelikli hasta yatakları, gelişmiş laboratuvarları, ameliyathaneleri, son teknolojiye sahip tıbbı cihazları ve yoğun bakım kapasitesiyle sadece Sakarya'nın değil, bölgenin sağlık hizmetinde önemli bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

İstanbul Sancaktepe ve Yeşilköy ile KKTC ve Arnavutluk'ta inşa edilen acil durum hastanelerinin bir benzerini de Sakarya'da hizmete sunacaklarınıı aktaran Koca, salgın, deprem ve afet dışında da hizmet verecek 106 yataklı acil durum hastanesinin inşaat aşamasına geldiğini bildirdi.

Koca, hızlı bir gelişme gösteren Sakarya'da altyapı ve sağlık insan kaynağını güçlendirmek yönünde atılan adımlardan da bahsetti.

Sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Koca, "Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum. Pandemiyi gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde hemşirelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle çaba harcamakta ve aşılamada dünya rekorları kırmaktadır." diye konuştu.

Koca, vatandaşların teveccühünden de memnun olduklarını belirterek, "Ancak pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın bu şuurla hareket etmesini diliyorum. Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz. O zaman bu Kurban Bayramı bu hastalığı hayatımızdan silen bir bayram olacaktır. Bu vesileyle pandemide canla başla çalışan, yoğun aşılama programında emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza, onların bu emeklerine aşılarını olarak ve tedbirlere uyarak karşılık veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesi, Fahrettin Koca, Sakarya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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