Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede inceleme yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede inceleme yaptı

05.10.2022 16:51
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede inceleme yaptı

Son dakika gündem haberi: ATAŞEHİR'de görevli personelin, tedavi gören kadın hastayla alay ederek yüzüne para attıkları hastanede Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişleri inceleme yaptı.

ATAŞEHİR'de görevli personelin, tedavi gören kadın hastayla alay ederek yüzüne para attıkları hastanede Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişleri inceleme yaptı.

Ataşehir'deki özel bir hastanede görevli personel, tedavi altındaki kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfrediyor. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müfettiş görevlendirildiğini ve başsavcılık tarafından adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Olayın yaşandığı hastaneye gelen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler hastanede inceleme yaptı. Görevliler yaptıkları çalışmanın ardından hastaneden ayrıldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede inceleme yaptı - Son Dakika

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