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Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek - Son Dakika

Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

13.01.2022 09:06
Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığına bu yıl çeşitli hizmetler için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin, yönetmelik değişikliği yapıldı.

Sağlık Bakanlığına bu yıl çeşitli hizmetler için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin, yönetmelik değişikliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, 2022'de Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter huzurunda kurayla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla, aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstihdam, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek - Son Dakika
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