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Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığından bayramda sağlık hizmetlerinin aksamaması için genelge - Son Dakika

Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığından bayramda sağlık hizmetlerinin aksamaması için genelge

16.07.2021 18:33
Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığından bayramda sağlık hizmetlerinin aksamaması için genelge, System.String[]

Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin normal çalışma günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kesintiye uğramaması için genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin normal çalışma günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kesintiye uğramaması için genelge yayımladı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu" konulu genelge, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Genelgede, normal çalışma günlerinde olduğu gibi bayram ve tatil günlerinde de sağlık hizmetlerinin 24 saat hizmet sunum esasına göre planlanması ve yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Kurban Bayramı tatili süresince acil haller nedeniyle 112 Acil ambulanslarına ve hastane acil servislerine müracaatlarda önemli ölçüde artışlar görülebileceğinin belirtildiği genelgede, devlet, üniversiteler ve özel sektöre ait sağlık tesislerinin acil servislerinin, artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiği kaydedildi.

Acil servis hizmetlerinin, "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre, yoğun bakım hizmetlerinin ise "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

"Gerekli organizasyonlar önceden yapılmalı"

Genelgede, acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesinin esas olduğu belirtildi.

Bu sebeple, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki verilerin ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi. Acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonların önceden yapılması gerektiği ifade edildi.

Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen ve benzeri görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet verilmesi gereken tıbbi hizmet birimlerinde nöbetlerin, 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanması gerektiği vurgulandı.

Kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmesi ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca diyaliz, replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ile acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine yönelik gerekli planlamaların önceden yapılması istendi.

Bayram boyunca evde kesintisiz sağlık hizmeti

Evde sağlık hizmetleri kapsamında önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin, bayram tatiline isabet eden günlerde de aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla ilgili birim sorumluları tarafından gerekli nöbet düzenlemelerinin yapılması istendi.

Genelgede, Kovid-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve bu süreçte sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık ve üstün gayretle, ekip anlayışı içinde görev yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı, Bayram, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığından bayramda sağlık hizmetlerinin aksamaması için genelge - Son Dakika


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