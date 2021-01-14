Son dakika gündem: Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerinin ardından, bugün de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Çinli Sinovac firması tarafından üretilen ve 30 Aralık 2019'da Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süresince yapılan analizler dün tamamlandı ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Acil Kullanım Onayı" verildi.

Onay verilmesinin ardından dün Bakan Koca ile hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Öncelik değerlendirmesinde ilk sırada yer alan sağlık çalışanları için aşı uygulaması bugün Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı.

Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen aşı uygulamasına, çok sayıda sağlık çalışanı gönüllü katıldı.

"Bugün bizim için müjdeli bir gün"

AA muhabirine uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren Ankara Şehir Hastanesinde eğitim görevlisi Doç. Dr. Ahmet Omma, öncelikle hastanelerinde "Aşı Odaları" oluşturduklarını anımsattı.

Aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına verildiğini hatırlatan Omma, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları, ilk olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıyor. MHRS'den randevu alındıktan sonra Bakanlıkça uygulanan aşılama sistemi üzerinden aşı yapılacak personelin bilgileri kontrol ediliyor. Aşılama sisteminde ilk olarak hekim girişinden, uygulama yapılacak kişinin T.C. kimlik numarası, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) kodu giriliyor. Bu şekilde personelin randevusunun kontrolü yapılıyor.

Personelin randevusu teyit edildikten sonra kişinin aşılama hakkı olup olmadığı sistemde çıkıyor. Aşılama hakkı olduğunda sistemdeki 'aşıla' kısmına giriliyor ve personele tanımlı aşının karekodu bilgilerle eşleştiriliyor. Ardından aşı gerçekleştiriliyor."

Omma, sağlık çalışanı olarak da uzun süredir aşılamayı beklediklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanları süreçte çok ciddi gayret sarf etti. Gece gündüz hastanelerde çalıştık. Mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak randevularımızı aldık, aşılanmaya başladık. Bugün bizim için müjdeli bir gün. İnşallah bundan sonra yükümüz bir miktar da azalacaktır diye ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı, inşallah salgının sonu olur"

Acil Servis doktoru Ahmet Akif Durak da aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve aşının geliştirilmesiyle çok mutlu olduklarını belirten Durak, "Bir süredir aşıların başlamasını bekliyorduk. Aşılamayla inşallah bu hastalıktan kurtulacağız, beklentimiz bu yönde. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Aşı yaptıranlardan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Enes Seyda Şahiner de aşılama programıyla salgının seyrinin azalacağını umduğunu vurgulayarak, "Aşının verdiği acı, insanlarımızın, milletimizin ve bizim çektiğimizin yanında hiçbir şey. İnşallah toparlayacağız, bizi güzel günler bekliyor diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları asistanı Dr. İrem Su Sağlam ise toplum sağlığının korunmasında aşının önemine dikkati çekerek, "Pandeminin önüne geçebilmek için ben de aşımı oldum. Kendimi gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini dile getiren Sağlam, "Yaşanan her şey, emin olun dışarıdan göründüğü kadar basit ilerlemiyor. Bir yıldır hocalarım, arkadaşlarım, gerçekten büyük özveriyle çalışıyoruz. Aşı, inşallah salgının sonu olur ve daha güzel günler bizi bekliyordur umarım." dedi.