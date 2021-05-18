Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi

18.05.2021 15:05
Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erhan D. ile müştekiler katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında sanık ve müşteki avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye gönderdiği zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Erhan D'nin "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 2 yıl 4 ay 15 günden 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar etti.

Söz alan müşteki avukatı, yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sanığın üzerine atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da esas hakkındaki savunmasında, mütalaaya katılmadıklarını, kazanın asıl sebebinin aydınlatılmadığını belirterek, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise sanığın beraatini ve lehine olan hususların kullanılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanık Erhan D'yi "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 6 Ekim 2019'da D-650 kara yolunda Erhan D'nin (41) kullandığı 34 HY 2667 plakalı tırın yol kenarındaki otobüs durağına çarpması sonucu Tevfik Solmaz (2) ile tırda bulunan Elif Erciyes (45) hayatını kaybetmiş, Hanım Solmaz (24), Miray Solmaz (4) ve tır şoförü yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, sanık tır şoförü Erhan D. hakkında "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 2 yıl 4 ay 15 günden 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Cumhuriyet, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!

Son Dakika Haberleri
15:57 Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını için, kendimiz bir tane icat etmek zorunda kalırdık
15:56 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak
15:39 Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup
15:20 BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok
15:18 BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını için, kendimiz bir tane icat etmek zorunda kalırdık Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını için, kendimiz bir tane icat etmek zorunda kalırdık         
15:57
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var         
15:42
BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi         
15:18
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı         
14:52
Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu         
14:45
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı         
14:34
Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!         
14:25
Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı         
14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu         
13:28
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 16:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement