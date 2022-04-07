Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi

07.04.2022 14:58
Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi

Son dakika haberi... Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.

Eşme Mahallesi'nde bahçe temizliği yapan H.Ç. (60), metal kutu içerisinde el bombasına benzeyen cisim bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince yapılan incelemede, cismin el bombası olduğu tespit edildi.

Meskun mahal dışında güvenli bölgeye taşınan bomba, PAMİT ekiplerince imha edildi.

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El Bombası, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi - Son Dakika


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