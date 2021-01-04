Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçücek Mahallesi Çakallık mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Otluk arazinin kuru olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Çeşitli noktalardan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın mahallinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.