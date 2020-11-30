Son dakika gündem: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
30.11.2020 18:15
Son dakika haber... SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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