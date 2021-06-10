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Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

10.06.2021 14:45
Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, Erşan Ö, Asiye A, tutuksuz sanıklar Ali Rıza Ergenç C, Aslı B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada, ikinci celsede beyanı alınamayan müştekilerin kimlik tespitinin ardından ifadesine başvuruldu.

Müşteki Emel Ş. beyanında fabrika volkan bölümünde işçi olarak çalıştığını belirterek, "Sol kolumdan yaralandım. Patlama anında oradaydım, volkan imalatındaydım. İlk patlamada içerideydim, hiçbir şey göremedim. İkinci patlamada ancak dışarıya atabildim kendimi. Şikayetçiyim. Katılma talebim vardır." dedi.

Müşteki Rıdvan Y. de fabrikada çalışmadığını, patlama günü olay mahalline yakın bir yerleşim yerindeki cami önünde otururken başına cam düştüğünü ve yaralandığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Kıymet N. de torpil bölümünde ustabaşı olarak görev yaptığını aktararak, "Patlamanın nerede olduğunu görmedim. Ayaklarımdan yaralandım. Sanık Hasan Ali V, yetkiliydi, söz sahibiydi. Asiye Hanım sorumlu müdürdü, bölümleri dolaşır uyarılarda bulunurdu. Baskı uzun zamandır vardı fakat patlamadan 1 ay öncesinden beri daha fazla baskı yapmaya başladılar. Ali Rıza Ergenç C, bizden fazla koli çıkarmamızı söylüyordu. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Müşteki Hülya E. de olay günü volkan bölümünde çalıştığını dile getirerek, ilk patlama anını göremediğini, hafif yaralandığını, masanın altına girdiğini ve sonra bulunduğu bölümden kaçtığını kaydetti.

Müşteki Emine B. de havai fişek bölümünde çalıştığını, ilk patlamayı göremediğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu anlattı.

"İşçiler muskaların ısınmasıyla ilgili şikayet ediyorlardı"

Tanık Tuğba K. de fabrikada tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak görev yaptığını anlattı.

Bildiği kadarıyla Çin Mahallesi'nde havai fişeğin ham maddesinin üretildiğini belirten Tanık Tuğba K, "Muska ilk defa yapılan bir üründü, yakın tarihte başlamıştı. Ne kullanıldığına ilişkin bir bilgim yok. İşçiler muska üretimi yapılırken sıkıntılar olduğunu söylüyorlardı, ısınmasıyla ilgili şikayet ediyorlardı. Muskaların dışarı çıkarılıp kurutulmak için serildiğini birimleri gezerken gördüm." İfadesini kullandı.

Tanık Ayfer C. de patlama günü izinli olduğunu dile getirerek, "Üretim konusunda emir ve talimatları sanıklar Hasan Ali V. ve Erşan Ö'den alıyorduk. Jelatini ben tek yapıyordum. 1 günde 20 ile 30 koli arasında yapıyordum. Koku almaya başladım ve Erşan Ö'ye ilettim. Aradan vakit geçince o da kokuyu aldı ve bana sordu, ben de muskaların koktuğunu söyledim. Erşan Ö. lavaboların koktuğunu söyledi. Bir gün paketleme yaparken muska elimi yaktı. Çalışanlar da muskaları dışarı yere serdiler." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık, müşteki ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması için duruşmaya ara verdi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin geçen celse adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Münir Karaloğlu, Patlama, Fabrika, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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