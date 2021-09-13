Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Ali Rıza Ergenç C, Aslı B. tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında Milli İstihbarat Teşkilatından patlamaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı cevabı ile diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada, daha önce dinlenilmeyen müştekilerle sanıkların mahkemeye sunduğu tanıkları dinlenildi.

Müşteki Oktay T, ifadesinde 3 yıldır fabrikanın fitil bölümünde çalıştığını belirterek, "Olay sırasında fabrikadaydım, 1 hafta kulağım duymadı. Tüm sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Fitil bölümünde çalışırken yanmaz kıyafet veriyorlardı ama bez parçasından ne olacak." diye konuştu.

"Genelde muhatabım sanık Hasan Ali V'dir"

Tanık Remzi Ö'nün ifadesi alınacağı sırada söz alan bir müşteki avukatı, tanığın sanık olma ihtimalinin bulunması dolayısıyla yeminsiz dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından talep kabul edilerek yeminsiz dinlenen tanık Remzi Ö, sanık iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin 4 yıldır firmalarında, 18 aydır da havai fişek fabrikasında görev yaptığını kaydetti.

Tanık Remzi Ö, Aslı B'nin 21 Mayıs 2020'de izne ayrılmak istediğini, izin dönüşünde de fabrikada yaşadığı sorundan dolayı istifa etmek istediğini söylediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İhbar süreni doldurmak istiyor musun?' diye sordum, 'Evet.' cevabını verdi. Hesaplamaya göre ihbar süresi 7 Temmuz 2020'de bitiyordu, kendisinin de bundan haberi vardı. Firma olarak 5-6 yıldır fabrikayla çalışıyoruz. Sanık Aslı B'nin bir uyarısını 'Sen bizden daha mı iyi biliyorsun?' diye terslemişler. Aslı B. de bunu bana söyledi. Sanık Hasan Ali V. ile görüştüm ve 'Böyle bir şey yapamazsınız, Aslı Hanım'ın dediklerini yapmak zorundasınız.' dedim. Genelde muhatabım Hasan Ali V. olduğu için onunla görüştüm."

Tanık Muhsin G. de fabrikanın fitil bölümünde çalıştığını, kendilerine yanmaz tulum, bileklik, şapka verildiğini, işleyişle ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını dile getirerek, fazla üretim konusunda baskı yapılmadığını anlattı.

Tanık Remzi Y. fabrikanın sarma bölümünde işçi olarak çalıştığını, işleyişle ilgili bir sorun olmadığını, emir ve talimatları sanık sorumlu müdür Asiye A, sanık Hasan Ali V. ve sanık ustabaşı Erşan Ö'den aldıklarını belirterek, "Fazla mal yapılması konusunda baskı yoktu. İş güvenliği konusunda eğitim aldık. Denetimlerden 2-3 gün öncesinden haber gelirdi." dedi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan, patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin ikinci celsede adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itiraz üzerine tutuklanmış, bu sanıkların avukatlarının tekrar üzerine ise tahliye edilmişti.