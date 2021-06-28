Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Geyve- Taraklı yolunda seyreden İsmail Dedeoğlu idaresindeki otomobille sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen panelvan tipi araç Akseki Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada otomobilin içinde sıkışan sürücünün eşi Bahtiyar Dedeoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika