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Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

25.12.2021 12:09

Sakarya'da polis ekiplerince soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı.

Sakarya'da polis ekiplerince soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, havaların soğumasının ardından sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok bölgeye mama bırakıldı.

Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

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Sokak Hayvanları, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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