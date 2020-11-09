Son dakika gündem: Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Gürses ile Yıldırım Beyazıt caddelerinin kesiştiği noktada M.D. idaresindeki 54 A.E.R. 510 plakalı otomobil, O.T. yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı.

Kazada pat pat sürücüsü ile yanındaki H.B. yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.