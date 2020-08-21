Son dakika gündem: Sakarya'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Operasyonlarda 29 kilo 85 gram kubar esrar, 2 bin 164 Kök hint keneviri, 501 gram toz esrar, 16 gram reçine esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram skunk, ve 48 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlara, ilçe jandarma komutanlıklarının yanı sıra jandarma istihbarat, KOM ve narkotik köpekler de destek verdi.

Alınan bilgiye göre, söz konusu tarihlerde Akyazı , Karasu , Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:03

Kaynak: AA

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