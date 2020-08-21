Son dakika gündem: Sakarya'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Sakarya Jandarma Komutanlığınca 6-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, söz konusu tarihlerde Akyazı, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlara, ilçe jandarma komutanlıklarının yanı sıra jandarma istihbarat, KOM ve narkotik köpekler de destek verdi.
Operasyonlarda 29 kilo 85 gram kubar esrar, 2 bin 164 Kök hint keneviri, 501 gram toz esrar, 16 gram reçine esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram skunk, ve 48 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.