Kent genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-25 Eylül'de uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik dron destekli operasyon yaptı. Bu kapsamda 103 şüphelinin ev ve iş yerleri arandı. Yapılan aramalarda 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 ecstasy, 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.