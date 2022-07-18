KOCAELİ-SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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KOCAELİ-SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

18.07.2022 03:03

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Vali Vekili Muhsin Çatmadım, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, anne Ayşe Civelek, baba Hakkı Civelek, yakınları ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı.

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Son dakika haberi | Sakarya'ya şehit ateşi düştü Son dakika haberi | Sakarya'ya şehit ateşi düştü Sakarya'ya şehit ateşi düştü Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ-SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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