Son dakika gündem: Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusu tepki çekti (2) - Son Dakika

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Salda Gölü ve çevresinin korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakılması için yürütülen çalışmalarda üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetildiği vurgulandı. Yapılan incelemede İl Özel İdaresi'nce Yeşilova Doğanbaba köyü yakınındaki Orman Evi'nin içme suyu ihtiyacını karşılama amacıyla 1990'lı yıllarda yapılan içme suyu iletim hattının vatandaşlar tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi. Bölgeye gelen ziyaretçilerin içme suyu olmamasından kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için isale hattına yeniden su sağlamak amacıyla yapılan çalışmada içme suyu iletim hattının yenilenip kullanılmakta olan döşeli hatta bağlantı yapılarak tesisin içme suyu ihtiyacının sağlandığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan işlemin Özel Çevre Koruma usul ve esaslarına uygun olup olmadığı ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.Mesut MADAN/BURDUR,