Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek - Son Dakika

Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek

Gelen son dakika haberlerine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklanacağını açıklaması, halktan destek gördü.

Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklanacağını açıklaması, halktan destek gördü. Salda'yı ziyarete gelenler, kararın yerinde ve gölün korunması için önemli olduğunu söyledi.

'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçilerin ağırlandığı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesi olarak bilinen noktasına giriş, 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yasaklandı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'ne ziyaretçi girişi yasağını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı.

Bakan Kurum, bu açıklamayı yaparken, Salda Gölü'ne bugün de ziyaretçi ilgisi yoğun oldu. Yurt içinden ve dışından binlerce kişi, Salda'nın güzelliğini görmek için geldi. Kimileri, gölde yürümeyi tercih ederken, kimileri de plajda güneşlendi. 7/24 görev yapan jandarma ekipleri ise çamur banyosu yapmanın yasak olduğunu hatırlattığı ziyaretçileri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.'OLMASI GEREKEN KARAR'Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklandığı yönündeki açıklamasını destekledi. İstanbul'dan geldiğini ve Bakan Kurum'un kararını desteklediğini söyleyen Eren Koçak, "Aslında haklı bir karar. Burası dünya çapında tanınan, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Birçok yerli ve yabancı turist geziyor. Ama her konuda olduğu gibi bizim insanımız bırakın korumayı, bırakın değerini bilmeyi, elinden geldiğince kötü hale getirmek için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla mantıklı bir karar. Olması gereken bir karar" dedi. İzmir'den gelen Ozan Çabuk ise "Buranın doğal, büyüleyici bir güzelliği var. Bakanlık tarafından böyle bir kararın alınmasını doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Gerçekten korunması gereken doğal güzelliklerden biri" diye konuştu.'DOĞAL ORTAM OLDUĞU GİBİ KORUNUR 'Almanya'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Necmi Uzuner de "Gördüğünüz gibi poşetleri göle atmışlar. Girişin yasaklanmasını güzel buluyorum. Buranın temizliğe, bakıma ihtiyacı var. İnsanlarımızın bunu anlayışla karşılamasını diliyorum" dedi. Kayseri'den gelen Fatih Yamula ise "İnsanlar buraya giriyor, yiyeceklerini getiriyor, çevreyi pisletiyor. En azından doğal ortam olduğu gibi korunur. Bu şekilde kapatılırsa insanlar uzaktan da izleyebilir" diye konuştu.

Fikret ve İpek Erkalkan Özdil çifti ise bakanlığın aldığı kararın yerinde olduğunu söyledi.


Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek
Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek

Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Adalar, Salda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz         
20:37
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda         
19:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 22:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: 'Salda' kararına halktan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei