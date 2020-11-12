Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

12.11.2020 16:38
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak, System.String[]

Son dakika haberi: Manisa'nın Salihli ilçesindde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği pazar yerlerinde HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak.

Manisa'nın Salihli ilçesindde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği pazar yerlerinde HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hıfzıssıhha Kurulu, pandemi süresince pazar yerlerinde bir dizi tedbir aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi. Buna göre Salihli pazaryerlerinde HES kodu olmayan esnaf, tezgah açamayacak. Uygulanacak olan yeni önlemler kapsamında, Çarşamba Pazarı Salı ve Çarşamba günleri, Pazar Pazarı Cumartesi ve Pazar günleri, Üretici Pazarı Cuma günü, Cumartesi Pazarı ve 2. El Eşya Pazarı Cumartesi günü ve Açık Oto Pazarı Pazar günü saat 18.00'e kadar açık kalacak. Pazaryerleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içme yasağı getirilirken HES kodu olmayan pazaryeri esnaflarının pazara alınmayacağı belirtildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da pazaryerinde üyesi bulunan esnaf oda başkanları ile bir araya gelerek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs vakalarının artması nedeniyle aldığı yeni kararları açıkladı.

Pazaryerlerinde sigara içilmeyecek

Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni alınan kararların ilçe genelinde uygulanacağını belirten Başkan Kayda, "Kovid-19 salgını ülke genelinde olduğu gibi Salihli'mizde de artış gösteriyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla yeni kararlar aldık. Buna göre; Çarşamba Pazarı Salı ve Çarşamba günleri, Pazar Pazarı Cumartesi ve Pazar günleri, Üretici Pazarı Cuma günü, Cumartesi Pazarı ve 2. El Eşya Pazarı Cumartesi günü ve Açık Oto Pazarı Pazar günü saat 18.00'e kadar açık kalacak. Pazaryerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar ile Mithat Paşa Caddesi (Sevgi Yolu), Kurudere Caddesi ve İrfan Sokak'ta (Dutlu Sokak) sigara içme yasağı getirildi. Zabıta Müdürlüğümüzün denetiminde HES kodu olmayan esnaflarımız pazaryerlerine alınmayacak. Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim, alınan tüm kararlara mutlaka uyalım" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Belediye Seminer Salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin ile Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım katıldı. - MANİSA

Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

HES kodu, Salihli, Pazar, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak - Son Dakika


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