Son dakika gündem: Salihli'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde uyuşturucu özelliği bulunan toplam 2 bin 128 sentetik ecza hap ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde şüphe üzerinde Üzeyir Ç.'nin (50) kullandığı otomobili durdurup arama yaptı. Aramada 152 tablet halinde toplam 2 bin 128 sentetik ecza hap ele geçirildi. Üzeyir Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen Üzeyir Ç., tutuklandı.