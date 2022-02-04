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Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

04.02.2022 02:22
Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin aracında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin aracında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Bafra ilçesinde olduklarına dair istihbaratı değerlendirdi.

Ekipler, İshaklı Mahallesi'nde bir eve yaptıkları operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasin Y, 1 Şubat'ta Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobilinin içinde kırmızı ışıkta beklerken şüpheliler tarafından aracından indirilmek istenmiş, silahla ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı. Yasin Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

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Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Samsun'da bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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