Son dakika gündem: Samsun'da gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece bekçisi olarak çalışan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Ayvacık yolu üzerinde bir inşaat firmasına ait depoda gece bekçisi olarak çalışan Hüseyin Yaman (55), sabah mesaiye gelen arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Yaman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.