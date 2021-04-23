Son dakika gündem: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında M.K'yi Canik, S.E'yi de İlkadım ilçesinde yakaladı.
Zanlıların üst aramasında ve iş yerlerinde 1 kilo 784 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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