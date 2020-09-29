Son dakika gündem: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika gündem: Samsun'dan kısa kısa

Son dakika haberi: Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Son dakika gündem: Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yapılan koronavirüs denetimi Saygılı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu da katıldı.

İlçede iş yerleri, marketler, terziler, berber ve kuaförler ile lokantalar, fırınlar, kahvehaneler ve balıkçılar denetlenerek Kovid-19 salgını ile mücadelede belirlenen maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma noktasında ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

Ateş ölçümlerinin de yapıldığı denetim sırasında Kaymakam Saygılı, insan sağlığını, ilçe ve esnaf ekonomisini olumsuz yönde tehdit eden salgının toplum olarak hep birlikte mücadele kurallarına uyulması halinde yenileceğini söyledi.

Üzüm asmalarını budama uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, üzüm asmalarında erken budama yapılmaması uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, ürün miktar ve kalitesini artırmak amacıyla üzüm asmalarındaki budamanın tekniğine uygun olarak zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Üzüm asmasında hasadın hemen ardından bazı vatandaşlar tarafından budama yapıldığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Üzüm asmalarındaki budama, asmanın yaprağını dökmüş ve dinlenme döneminde olması gerekir. Hasattan sonra asmada yapılacak budama, asmanın kış mevsimindeki soğuklardan zarar görmesine neden olur. Bu dönemde asmada su ve besin maddesi faaliyeti devam etmektedir. Asma ürün olgunlaşıp hasat edildikten sonra ürettiği organik bileşikleri dallara, gövdeye ve köklere naklederek depolar. Depolanan bu bileşikler hem asmanın kışa dayanıklılığını arttırır hem de asmanın güçlü sürmesini sağlar."

Demir, asmaların budama zamanı ve şekli konusunda tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat mühendislerinden bilgi alınabileceğini kaydetti.

Kaymakamı Saygılı'ya ziyaretler sürüyor

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya İlkadım Kavaklılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Kaya tarafından plaket verildi.

Kaya, ziyarette, ilçeye yönelik yapacakları hizmetlerde destek istedi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, "Samsun İlkadım'da bulunan derneğinizin çalışmalarını yakından takip edeceğim. Kaymakamlık olarak her zaman yanınızdayız. Dernek olarak yapacağı projelerin ilçemize katkı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Kavak Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu da Kaymakam Saygılı'yı ziyaret etti.

Soylu, çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Öğretmenevi yemekhanesinde 4 aşçı ve 6 çırak istihdam ediyoruz. Kavak, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde taşıma kapsamında bulunan 5 bin 650 öğrencinin öğle yemeği ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda atık plastik tabak, çatal gibi malzemelerden de süs eşyaları yaparak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Saygılı da verdiği bilgilerden dolayı Soylu'ya teşekkür etti.

Jandarma, Göktürk, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

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