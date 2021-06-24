Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da Samsun, İstanbul , Amasya , Batman , Mardin ve Ordu 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğerleri de sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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