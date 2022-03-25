Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi

25.03.2022 09:39
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi

Son dakika haberler: Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, tasarlayarak kasten adam öldürme, öldürmeyi azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme (Kundaklama), tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi. Çalışmalar neticesinde belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bir hafta önce Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 92 ekip ve 311 polisin katıldığı operasyonda 11'i söz konusu operasyon kapsamı ile başka suçlardan cezaevinde bulunan toplam 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla bağlantılı 16 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 835 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 17 adet kartuş, 490 bin 926 adet sentetik ecza hap, 14,774 kg esrar, 4,27 gr kokain, 7 kg metamfetamin ve dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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