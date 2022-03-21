Son dakika gündem: Samsunlu aile Ukrayna'da savaştan kaçan anne ve üç çocuğunu bekliyor - Son Dakika

Samsun'da yaşayan Öztürk ailesi, Ukrayna'da savaştan kaçan biri 2 aylık, 3 çocuk annesine evini açmaya hazırlanıyor.

Evli ve bir çocuk annesi 40 yaşındaki Fatma Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden, yardıma ihtiyacı olan Ukraynalı Kristina Petrokova ile iletişime geçerek çocuklarına ve kendisine evlerini açmak istediğini söyledi.

Eşi Ukrayna'da kalan üç çocuk annesi Petrokova, Fatma Öztürk'e olumlu yanıt vererek, Samsun'a gelmek için 2 aylık oğlu German, kızları 2 yaşında Alisa ve 9 yaşındaki Viktorya ile yolculuğu başladı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinden trenle yola çıkan aile Lviv'e ulaştı.

Gıda zehirlenmesi yaşayan aile Lviv'de

Fatma Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna- Rusya savaşında çocukların, kadınların ve yaşlıların hayatını kaybetmesine çok üzüldüğünü söyledi.

Kovid 19'a yakalandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından bir süredir evde tedavisinin sürdüğünü, bu süre içinde Ukrayna'daki gündemi yakından takip ettiğini anlatan Öztürk, "Bu süreçte evimde sürekli haber kanalları açıktı. Romanya ve Polonya sınırından geçen mülteci insanlar için gönüllü ve yardımseverlerin oluşturduğu platformlar var. Sosyal medya aracılığıyla bu sayfalara ulaştım. Oradaki insanların yazdıklarını okuyunca yüreğim burkuldu. Ne kadar mağdur olduklarını anlayabildim." dedi.

Söz konusu platformda Ukraynalı annelere seslenerek, çocuklu ve bebekli annelere yardım etmek isteğini ifade ettiğini belirten Öztürk, üç çocuk annesi Kristina'nın kendisine cevap verdiğini aktardı.

Ukraynalı anne ile dil sorunu nedeniyle çeviri programları üzerinden anlaşmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, anne ve çocuklarıyla iletişimi günlerce sürdürdüğünü, Donbas bölgesinden çıkan ailenin büyük zorluklarla trenle Lviv'e geldiğini kaydetti.

Bu süreçte resmi makamlarla da irtibat kurduğunu, aileyi oradan kurtarmak için büyük çaba harcadığını ifade eden Öztürk, şunları dile getirdi:

"Dışişleri Bakanlığından tahliye başvurusu oluşturduk. Elimden gelen her şeyi yaptım gerçekten, çok çırpındım onları oradan kurtarmak için. Her yerle irtibata geçmeye çalıştım. Lviv'de kucağında iki aylık bebek, ne yapacağını bilmiyor. Bir yandan bebeğe mama yapması lazım. Üzerlerinde para yok. Üç çocukla yaşam mücadelesi veriyor..."

Türkiye Cumhuriyetinin sağladığı imkanlarla ailenin dün Lviv'den otobüsle İstanbul'a gelmesinin planlandığını ancak bu sırada ailenin gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle tedavi altına alındıklarını bildiren Öztürk, ailenin Lviv'de bir otelde olduğunu vurguladı.

Gıda zehirlenmesi yaşayan anne ve çocuklarının uçakla gelmesi için yardım istiyor

Ailenin otelde bir gün ücretsiz kalabildiklerini, bugün otelden çıkması gerektiğini anlatan Öztürk, aileyi uçakla Türkiye'ye getirmek için yardım talebinde bulunarak, "Aile şu an Lviv'de, uçakla Türkiye'ye getirmek için yardıma ihtiyacımız var. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları için çocukların uzun süre otobüs yolculuğu yapması çok zor. Polonya'ya geçerek uçakla gelebilirler. Bunun için desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Ukraynalı anne ve çocuklarının savaştan kurtularak bir an önce yanlarına gelmesini istediğini, bunun için gün saydığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Ben Afrikalı çocukları da izlediğimde kalbim cız ediyor. Çocuklar ve yaşlılar kırmızı çizgim. Çok üzülüyorum. Bence Türk halkı ortak bir paydada buluşuyor, bunun adı merhamet... Ben bizim vatandaşlarımızın hiçbirinin merhametsiz olduğuna inanmıyorum. Çünkü genimizde var bu. Biz mağdur olana, düşmüş olana acırız, üzülürüz yardım etmek isteriz. Ben anneyim ben ne hissediyorsam Türkiye'deki tüm annelerin bunu hissettiğine eminim."