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Son dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (1)

01.08.2021 12:05
Son dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (1), System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla son noktalara yaklaşmaktayız. Ben VLP aşısında kendim de gönüllü oldum. Faz-2 çalışmaları bitmek üzere inşallah Faz-3 aşamasına yakın zamanda geçeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla son noktalara yaklaşmaktayız. Ben VLP aşısında kendim de gönüllü oldum. Faz-2 çalışmaları bitmek üzere inşallah Faz-3 aşamasına yakın zamanda geçeceğiz. Bu aşının yeni varyantlar karşısında önemli bir direnç sağlayacağını öngörüyoruz. İnşallah Faz-3'e de geçtikten sonra biz yerli aşımızı sene sonunda önce herkesin hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesinde Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, son günlerde başta Manavgat ve Marmaris olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarda ciğerlerinin yandığını, öncelikle verdikleri cansiparane mücadele esnasında hayatını kaybeden yangın emekçilerine, ormancılara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Afet esnasında yaralanan tüm vatandaşların da tez zamanda şifaya kavuşması temennisinde bulunan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte kritik durumdaki afet bölgelerini ziyaret ettiklerini, yangından etkilenen Antalyalı, Muğlalı vatandaşlarla bire bir görüşme imkanı bulduklarını aktardı.

Varank, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek koordinasyon masasının ilk günden beri gece gündüz çalıştığını, 9 insansız hava aracının anlık görüntü aldığını, 14 uçak, 45 helikopter, yüzlerce arazöz ve iş makinasının da anında müdahalede bulunduğunu anlattı.

"Yanan bölgeleri ağaçlandıracağız"

Binlerce itfaiye ve orman personelinin ve güvenlik güçlerinin de sahada olduğunu belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bunun yanında, vatansever gönüllülerimiz de ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Tabii en büyük temennimiz bu yangınların bir an evvel kontrol altına alınması. Ardından, yanan bölgeleri çok daha yoğun bir şekilde ağaçlandıracak bu felaketin izlerini en kısa sürede sileceğiz. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza kira yardımından vergi ve borçların ertelenmesine, hasarların karşılanmasından faizsiz acil destek kredisine kadar pek çok destek vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti olarak, devlet-millet el ele verecek bu zor günleri tez zamanda, hep birlikte atlatacağız. 'Hep birlikte' diyorum çünkü doğal afetler, siyasetin üzerinde olan, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren hadiselerdir.

Ne yazık ki ülkemizde, bu dayanışma ruhuna kast eden bir engel var. O da ana muhalefet partisi ve müzmin muhalifler. İnanın yapılan açıklamalara, yürütülen kara propagandaya baktığınızda şunu açıkça görüyorsunuz, karşınızda 'kriz çıksın, kaos olsun, felaket olsun insanlar zor duruma düşsün, biz de bundan faydalanalım' diye bekleyen, ellerini ovuşturan bir zihniyet var. 'Afet yönetimi nedir, kriz yönetimi nasıl yapılır?' diye sorsanız üç cümle kuramayacak genel başkalar çıkıyor, afet uzmanı gibi ahkam kesiyor. Doğal afetleri dahi AK Parti'ye bağlayacak kadar şirazeden çıkmış durumdalar. Beyefendi afet bölgesine gidiyor, orada canları pahasına mücadele eden ekiplere, vatandaşlara moral vereceğine acılardan siyaset devşirmeye çalışıyor. Aynı gün görevi başında 2 şehit vermiş olan Orman Genel Müdürlüğünü dahi suçlamaya kalkıyor. Biz yangına su taşırken, bunlar oraya fitne, fesat, kirli siyaset taşıyorlar."

Bakan Varank, her şeye rağmen birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

"VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla büyük bir aşama kaydettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm vatandaşların aşılarını geciktirmeden olmaları gerektiğinin altını çizerek, vatandaşların bilimsel temeli olmayan, aşı karşıtı söylemleri dikkate almaması gerektiğini belirtti.

Dünyada aşı tedariği noktasında problem yaşamayan ülkelerin diğer ülkelerden pozitif olarak ayrıştığını dile getiren Varank, "Türkiye olarak bu noktada iyi gidiyoruz. Toplam aşılanma sayısında 70 milyonu aştık. VLP temelli yerli aşı adayımızda vatandaşlarımızın fedakarlığıyla son noktalara yaklaşmaktayız. Ben VLP aşısında kendim de gönüllü oldum. Faz-2 çalışmaları bitmek üzere inşallah Faz-3 aşamasına yakın zamanda geçeceğiz. Bu aşının yeni varyantlar karşısında önemli bir direnç sağlayacağını öngörüyoruz. İnşallah Faz-3'e de geçtikten sonra biz yerli aşımızı sene sonunda önce herkesin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu vesileyle, ben buradan yerli aşı çalışmalarında gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bulgaristan'dan gelip yerli aşıya gönüllü olan vatandaşımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, temelini attıkları projenin kadınların istihdam kaynağı olacağını belirterek, 4 milyon liraya yakın bütçesi olan projeyi kalkınma ajansı ve Altınova Belediyesi ile beraber geliştirdiklerini söyledi.

Bir dönümlük alana sahip olacak merkezde, yöresel ürünlerin üretim alanları, satış reyonları, hediyelik eşya dükkanları bulunacağını aktaran Varank, şu bilgileri verdi:

"Engellilere uygun olarak inşa edilecek olan tesisimiz bu yönüyle de örnek teşkil edecek. Proje ile ilimizin yöresel ürünlerdeki katma değerini arttıracağız. Bu merkezi kadın üretici kooperatifimizle işleteceğiz. Kadınlarımız reçel, salça, erişte ve tarhana gibi doğal ürünleri üretip satacaklar. Böylece hem istihdam olanaklarını artıracağız hem de kendi girişimlerini kurmaları noktasında kadınlara destek sağlayacağız. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 vatandaşımızın bu merkezden faydalanacağını öngörüyoruz. Son dönemde birçok ilimizde kadın istihdamını ve girişimciliğini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Hamdolsun bunların her birinde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmaları çok önemli pozitif etkileri beraberinde getiriyor. Her zaman söylüyoruz, bizim tek derdimiz bu ülkenin kalkınması hususunda taş üstüne taş koymak."

Varank, projede emeği geçen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Altınova Belediyesi ve Altınova Kaymakamlığına teşekkür etti.

(Sürecek)

Mustafa Varank, Manavgat, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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