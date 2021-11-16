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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

16.11.2021 12:47
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

SANCAKTEPE'de 15 Ocak 2020'de eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Turan Demiryaran (35) 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANCAKTEPE'de 15 Ocak 2020'de eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Turan Demiryaran (35) 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran getirildi. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melek Gerek, maktul Tuğçe Demiryaran'ın ailesinin avukatları Nilda Baltalı ile Hande Gündoğdu yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Bakanlık avukatı Melek Gerek, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Avukat Nilda Baltalı "Sanık hiçbir iddiasını ispatlayamamıştır. Suçtan kurtulmaya yönelik atmış olduğu iftiralar mevcuttur. Herhangi bir pişmanlık göstergesi bulunmamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Avukat Hande Gündoğdu da sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.Tutuklu sanık Turan Demiryaran son sözünde "Telefon kayıtlarında her şey mevcuttu. Eşimin beni aldattığına dair bütün deliller telefondadır. Çocuğum için eşimle tekrar birleşmek istedim ancak olay günü beni çok tahrik etti. Pişmanım, adaletinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Turan Demiryaran'ı 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet, cezada indirim yapmadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Tuğçe Demiryaran'ın 15 Ocak 2020 saat 23.00 sıralarında şüpheli eşi Turan Demiryaran tarafından Sancaktepe'deki evinde öldürüldüğü belirtilmişti. Maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri neticesinde Adli Tıp Kurumu'n otopsi raporu sonuç kısmına göre maktulün ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, herhangi bir bıçaklı yaralamaya dair başka bir bulgunun olmadığı anlaşıldığı anlatılmıştı. İddianamede sanık Turan Demiryaran'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


- İstanbul

Ağırlaştırılmış Müebbet, Sancaktepe, Mahkeme, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika
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