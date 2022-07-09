SANCAKTEPE'DE KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

SANCAKTEPE'DE KAZA ANI KAMERADA

09.07.2022 17:04

SANCAKTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

SANCAKTEPE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Yurtkapan ve beraberindekiler kurban kesimi sonrası araçlarıyla yola çıktı. Yurtkapan yönetimindeki 34 CNC 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi. Araçta bulunanlar çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine kaza noktasına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cafer Yurtkapan yaralanmazken, Ayşe Kartalmış, İpek Ayırkan ve Soydan Ayırkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından araçtaki etler itfaiye ekipleri tarafından kovalarla dışarı çıkarıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören Hayri Çetiner, "Biz de kurban kesiyorduk. Kontrolden çıktı ağaca vurdu toparlayamadı, devrildi burada. 3 tane yaralı vardı. Kapı kısmımdan çıkardık. Bilinçleri yerindeydi. Herhangi ağır bir durumları yok. Allah beterinden korusun. Herhalde geceden beri uyku problemi vardı. Çok da hızlı değildi.? dedi.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti...Kaza anı kamerada Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti...Kaza anı kamerada Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 17:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement