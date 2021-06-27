Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Bakanlar Ersoy ve Varank, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu.