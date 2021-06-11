Son dakika gündem: Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, fuhuş yapılan evi takip sırasında tabancayla ateş açıp, 2 polisi yaralayan 3 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, dün akşam fuhuş yapıldığına dair bilgi üzerine Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki evi takibe aldı. Bu sırada evin gözetlendiğini fark eden şüpheliler, bulundukları otomobilden, araçtaki polislere ateş açtı. Polis memurları A.K. ve S.A. yaralandı. Polise ateş açan şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.