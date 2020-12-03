Şanlıurfa'da 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte teslim oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte teslim oldu
03.12.2020 15:29
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/ YPG içinde faaliyet gösteren teröristlerin örgütten kaçışı sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin üst aramasında, bir piyade tüfeği, bir tabanca, 25 fişek ile 9 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin sorgu işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Bekir Şeyhanlı/İHA)
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