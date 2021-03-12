Son dakika gündem: Şanlıurfa'da güvenlik kamerasının kablolarını keserek hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda da çalınan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), yaklaşık 20 gün süren çalışmalar neticesinde hırsızlığı N.Ş, Y.Y. ve E.Ç'nin yaptığını belirledi.

Yaylak Mahallesi'ndeki bir işyerinin güvenlik kamerasının kabloları kesildikten sonra yaklaşık 110 bin lira değerindeki 699 parça zirai alet çalındı.

Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

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