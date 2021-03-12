Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Yaylak Mahallesi'ndeki bir işyerinin güvenlik kamerasının kabloları kesildikten sonra yaklaşık 110 bin lira değerindeki 699 parça zirai alet çalındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaklaşık 20 gün süren çalışmalar neticesinde hırsızlığı N.Ş, Y.Y. ve E.Ç'nin yaptığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla zanlılar yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda da çalınan malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Şanlıurfa'da güvenlik kamerasının kablolarını keserek hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika