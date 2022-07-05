ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

ŞANLIURFA'da, iki grubun taşlı ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilmeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle olayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
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