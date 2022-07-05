ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

05.07.2022 21:19

ŞANLIURFA'da, iki grubun taşlı ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da, iki grubun taşlı ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilmeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle olayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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