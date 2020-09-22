Son dakika gündem: Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Y'nin kullandığı 80 BA 308 plakalı minibüs, Çamlıdere ve Baltutan mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşe Daş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:37 - Kaynak: AA
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