Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA, MISIR TARLASINDA KENEVİRE GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: ŞANLIURFA'DA, MISIR TARLASINDA KENEVİRE GÖZALTI

19.10.2022 16:34

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesi'nde jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yapılan aramada 95 kök kenevir ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesi'nde jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yapılan aramada 95 kök kenevir ele geçirildi.

il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan kırsalındaki bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harakete geçen ekipler, mısır tarlasına ekili 95 kök kenevir buldu. Askerler tarafından kenevirler yakılarak imha edilirken, tarla sahibi A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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