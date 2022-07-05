Son dakika gündem: Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.07.2022 12:13
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil A'nın kullandığı 41 F 0828 plakalı otomobil, kırsal Zeynep Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Abdurrahman A. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şanlıurfa'da otomobil devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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