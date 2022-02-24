Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

24.02.2022 19:47
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Işıldar Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjör ve mermi ele geçirildi.

Operasyonda M.Ö, F.Ö ve S.Ö. gözaltına alındı.

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Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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