Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde H.A. (49), yolda yürürken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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