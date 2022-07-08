Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

08.07.2022 20:51
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde H.A. (49), yolda yürürken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlıklı ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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