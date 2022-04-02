Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

02.04.2022 13:27
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile Suruç, Hilvan, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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