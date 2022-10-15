Son dakika gündem: Şanlıurfa'da yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı

15.10.2022 13:58
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelinde 11 noktada "şok yol arama" faaliyeti yapıldı.

Ekiplerce durdurulan 1048 araçta dedektör köpeğin de katılımıyla yapılan aramalarda, 600 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 22 mermi, 2 şarjör ele geçirildi.

Uygulamada, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şanlıurfa'da yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şanlıurfa'da yol uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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