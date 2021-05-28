Son dakika gündem: Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Ömer Duran (61) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Belenli köyünün Tabaklı Mezrası'nda meydana geldi. Ömer Duran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince3 yapılan kontrolde Ömer Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duran'ın cansız bendeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.